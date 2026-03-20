21 марта в Соединенных Штатах должны возобновиться переговоры о мире в Украине. Представители Киева прибыли в США накануне.

Украинская сторона утверждает, что большинство принципиальных разногласий урегулировано.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Владимиру Путину он доверяет гораздо больше, чем Владимиру Зеленскому и европейским лидерам.

На переговорах о мире возникло новое препятствие: украинские власти при поддержке европейцев категорически не желают проводить президентские выборы. Киевский центризбирком объявил, что провести электоральную кампанию можно лишь через полгода после утверждения регламента голосования. Поскольку закон на этот счет еще не принят, значит, сами выборы в текущем году провести наверняка не удастся.