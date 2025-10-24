3.67 BYN
В США из-за шатдауна свыше 500 тыс. госслужащих останутся без зарплаты
Свыше 500 тыс. американских госслужащих останутся без зарплаты из-за продолжающегося шатдауна. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома.
По словам Левитт: сенаторы-демократы уже 12-й раз голосовали против законопроекта о возобновлении финансирования, что лишь усиливает кризис.
Левитт подчеркнула, что ситуация особенно тяжело сказывается на военнослужащих, приемных семьях и других уязвимых категориях граждан, которые теперь не знают, как оплачивать обучение детей и повседневные расходы. Многие американцы стали выстраиваться в очереди у центров для бездомных, чтобы получить бесплатное продовольствие.
Белый дом призвал сенат немедленно разблокировать финансирование. Шатдаун, начавшийся 1 октября, стал вторым по продолжительности в истории США, уступая лишь 35-дневному при Трампе в 2018-2019 гг.