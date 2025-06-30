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В США могут прекратить содержать больницы с гендерной терапией подросткам
Администрация президента США Дональда Трампа обдумывает прекращение финансирования больниц, которые предоставляют гендерную терапию несовершеннолетним. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на газету The Wall Street Journal.
"Президент Трамп выразился ясно: США будут защищать детей от изменяющих жизнь и экспериментальных процедур", - приводит газета слова главы Центров услуг Medicare и Medicaid (CMS), кардиохирурга и телеведущего Мехмета Оза. В публикации подчеркивается, что CMS "предупредили больницы и государственные программы Medicaid об этих опасностях и принимают регулятивные меры принуждения". По данным издания, потенциальное усиление федерального контроля над гендерной медицинской помощью последовало после истечения 30-дневного срока для девяти детских больниц, которые должны были ответить на соответствующие запросы CMS. Как указывается в материале, от медучреждений потребовали передать данные, связанные с "операциями по смене пола, гормональной терапией и блокаторами полового созревания".
Согласно информации The Wall Street Journal, хотя запросы не содержали угроз конкретных действий против больниц, "по мнению официальных лиц CMS, у них есть полномочия остановить финансирование" гендерных программ для детей и подростков. Подчеркивается, что агентство рассматривает возможность полного исключения больниц из Medicaid, если они не прекратят оказывать соответствующие услуги несовершеннолетним.
Известно, что по крайней мере одна из больниц, Детская больница Лос-Анджелеса, закрывает свою программу по предоставлению гендерной терапии. В медицинском учреждении пояснили, что "более 65 % ее годового дохода поступает из федеральных источников", указывает WSJ.
CMS - федеральное агентство в структуре Министерства здравоохранения и социальных служб США, отвечающее за администрирование ключевых государственных программ медицинского страхования. Именно это агентство устанавливает условия, которым больницы должны соответствовать для участия в программах Medicare и Medicaid, включая стандарты здоровья и безопасности.