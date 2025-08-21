В США одна из крупнейших торговых сетей отзывает из продажи замороженные креветки: санитарная инспекция установила, что этот продукт загрязнен цезием-137.

Радиоактивные креветки появились на прилавках как минимум в 13 штатах. Причины загрязнения выясняются.