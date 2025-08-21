3.70 BYN
В США одна из крупнейших торговых сетей отзывает из продажи замороженные креветки
Автор:Редакция news.by
В США одна из крупнейших торговых сетей отзывает из продажи замороженные креветки: санитарная инспекция установила, что этот продукт загрязнен цезием-137.
Радиоактивные креветки появились на прилавках как минимум в 13 штатах. Причины загрязнения выясняются.
Известно, что цезий-137 образуется, в частности, в результате ядерного взрыва, вероятнее всего креветки были выловлены в районе, где когда-то проводились ядерные испытания.