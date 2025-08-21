Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В США одна из крупнейших торговых сетей отзывает из продажи замороженные креветки

В США одна из крупнейших торговых сетей отзывает из продажи замороженные креветки: санитарная инспекция установила, что этот продукт загрязнен цезием-137.

Радиоактивные креветки появились на прилавках как минимум в 13 штатах. Причины загрязнения выясняются.

Известно, что цезий-137 образуется, в частности, в результате ядерного взрыва, вероятнее всего креветки были выловлены в районе, где когда-то проводились ядерные испытания.

торговля