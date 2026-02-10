В США опровергли слова Зеленского о крайнем сроке заключения мира

США не ставят конкретные сроки для урегулирования украинского кризиса. Так постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер прокомментировал заявление Владимира Зеленского о дедлайне по соглашению в июне 2026 года.

Уитакер подчеркнул, что Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы как можно скорее прекратились боевые действия, и в настоящее время добиться соблюдения каких-либо сроков крайне сложно.