В США отложены 6 тыс. авиарейсов из-за шатдауна

Последствия американского шатдауна - в США отменены или отложены по меньшей мере 6 тыс. авиарейсов. Случилось это потому, что диспетчеры аэропортов получают зарплаты из бюджета - формально, в период шатдауна они должны работать бесплатно, но всячески от этого уклоняются: берут бюллетени, отпуска или просто увольняются.

Между тем шатдаун затягивается. В Сенате раз за разом проваливаются голосования за резолюции о временном финансировании правительства. Таким образом, нынешний кризис имеет все шансы стать рекордным в истории страны. У этого кризиса появилось уже и глобально-экономическое измерение - инвесторы опасаются покупать американские долговые обязательства.