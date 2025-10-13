3.69 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
В США потерпел крушение легкомоторный самолет - два человека погибли
Автор:Редакция news.by
В США два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в штате Массачусетс.
По предварительной информации, воздушное судно пыталось приземлиться в региональном аэропорту, но потерпело крушение. Самолет разбился прямо на трассе. Один человек пострадал. Причины крушения неизвестны.
Это уже второе ЧП в США за сутки. Ранее легкомоторный самолет разбился и в штате Техас. При крушении борт упал на автомобиль. Погибли два человека.