В США потерпел крушение легкомоторный самолет - два человека погибли

В США два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в штате Массачусетс.

По предварительной информации, воздушное судно пыталось приземлиться в региональном аэропорту, но потерпело крушение. Самолет разбился прямо на трассе. Один человек пострадал. Причины крушения неизвестны.