В США потерпел крушение легкомоторный самолет - два человека погибли

В США два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в штате Массачусетс.

По предварительной информации, воздушное судно пыталось приземлиться в региональном аэропорту, но потерпело крушение. Самолет разбился прямо на трассе. Один человек пострадал. Причины крушения неизвестны.

Это уже второе ЧП в США за сутки. Ранее легкомоторный самолет разбился и в штате Техас. При крушении борт упал на автомобиль. Погибли два человека.

В миреСША

авариякрушение самолета