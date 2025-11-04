3.68 BYN
2.98 BYN
3.43 BYN
В США предложили ввести международные силы в сектор Газа
Автор:Редакция news.by
В США предложили ввести международные силы в сектор Газаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d08fffd1-a77f-44cd-a349-e163f06ec532/conversions/e08e3d39-1797-4e1c-995e-04fd12a1c868-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d08fffd1-a77f-44cd-a349-e163f06ec532/conversions/e08e3d39-1797-4e1c-995e-04fd12a1c868-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d08fffd1-a77f-44cd-a349-e163f06ec532/conversions/e08e3d39-1797-4e1c-995e-04fd12a1c868-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d08fffd1-a77f-44cd-a349-e163f06ec532/conversions/e08e3d39-1797-4e1c-995e-04fd12a1c868-xl-___webp_1920.webp 1920w
США предложили ООН ввести международные силы в Газу до 2027 года с мандатом на управление и разоружение анклава.
Вашингтон представил в Совбез ООН проект резолюции о размещении международных сил в регионе сроком не менее двух лет, сообщил Axios. Эти силы получат расширенные полномочия - от охраны границ с Израилем и Египтом до демилитаризации анклава, конфискации оружия у боевиков и подготовки новой палестинской полиции.
По данным издания, администрация Белого дома рассчитывает, что обсуждение проекта в Совбезе ООН состоится в ближайшие дни, а голосование - немного позднее, при этом Вашингтон намерен начать ввод сил в анклав уже к январю.