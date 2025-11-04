В США предложили ввести международные силы в сектор Газа

США предложили ООН ввести международные силы в Газу до 2027 года с мандатом на управление и разоружение анклава.

Вашингтон представил в Совбез ООН проект резолюции о размещении международных сил в регионе сроком не менее двух лет, сообщил Axios. Эти силы получат расширенные полномочия - от охраны границ с Израилем и Египтом до демилитаризации анклава, конфискации оружия у боевиков и подготовки новой палестинской полиции.