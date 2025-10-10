3.69 BYN
В США произошел взрыв на военном заводе: есть погибшие и пропавшие без вести
Автор:Редакция news.by
Не менее 19 человек погибли или пропали без вести в результате техногенной катастрофы в США. В штате Тенесси произошел мощный взрыв на военном заводе. Несколько человек получили смертельные травмы, еще 13 человек числятся пропавшими без вести.
Здание завода почти полностью разрушено. Из-за новых детонаций работа экстренных служб сильно осложняется. Причина катастрофы неизвестна.
Предприятие производило взрывчатые вещества и энергетическое оборудование, в том числе для нужд Украины. Также завод поставлял продукцию для военной, аэрокосмической и горнодобывающей отраслей.