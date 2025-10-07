Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В США проходят протесты против службы иммиграционной и таможенной полиции

В США продолжаются столкновения протестующих против службы иммиграционной и таможенной полиции США - в Портленде и других крупных американских городах. Силовики не церемонятся и заливают активистов перцовым газом.

Ранее Белый дом направил в Лос-Анджелес, Вашингтон, Портленд и Чикаго сотрудников Нацгвардии. Однако власти штата Иллинойс, где находится Чикаго, подали иск в федеральный суд, заявив, что развертывание сил является противозаконным.

В свою очередь министр войны США Пит Хегсет приказал призвать и федерализовать 400 военнослужащих ВВС и армии из Национальной гвардии Техаса. Их задачу он определил как "выполнение федеральных охранных миссий там, где это необходимо, включая города Портленд и Чикаго".

