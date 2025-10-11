3.69 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
В США стремительно растет число бездомных
Американский шатдаун продолжается. Парламент страны вновь провалил принятие временного правительственного бюджета.
Белый дом активно использует сложившийся кризис для достижения своих политических целей: эмиссары Трампа заняты активной чисткой госаппарата. Уже уволено более 4 тыс. чиновников различных ведомств. При этом свыше 900 тыс. бюрократов находятся в неоплачиваемом отпуске.
Сколько продлится шатдаун, остается только гадать. Пока нет никаких примет того, что он вскоре закончится.
Между тем экономическая ситуация в США далеко не безоблачна и становится все хуже. Опубликована статистика за 2024 год: число бездомных достигло 770 тыс. человек - это на 18 % больше, чем годом ранее. Около трети бездомных - оказавшиеся на улице семьи. Это тоже становится все более острой проблемой: число семей, оставшихся без крыши над головой, выросло в стране на 40 % только за один год.