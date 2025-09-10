В США застрелили консервативного активиста Чарли Кирка

В США застрелили соратника Дональда Трампа. В Университете долины Юты был смертельно ранен известный консервативный активист Чарли Кирк. В 31-летнего политика выстрелили с расстояния до 200 м. Огнестрельное ранение в шею оказалось слишком серьезным, врачи не смогли его спасти.

Губернатор Юты назвал смерть Кирка политическим убийством и пообещал наказание для убийцы, а также напомнил, что в штате еще не отменили смертную казнь.

Дональд Трамп обвинил левых радикалов в "демонизации", повлекшей убийство Кирка. В своем обращении президент США пообещал найти каждого, кто причастен к трагедии.