В США застрелили консервативного активиста Чарли Кирка
В США застрелили соратника Дональда Трампа. В Университете долины Юты был смертельно ранен известный консервативный активист Чарли Кирк. В 31-летнего политика выстрелили с расстояния до 200 м. Огнестрельное ранение в шею оказалось слишком серьезным, врачи не смогли его спасти.
Губернатор Юты назвал смерть Кирка политическим убийством и пообещал наказание для убийцы, а также напомнил, что в штате еще не отменили смертную казнь.
Дональд Трамп обвинил левых радикалов в "демонизации", повлекшей убийство Кирка. В своем обращении президент США пообещал найти каждого, кто причастен к трагедии.
Американский лидер распорядился приспустить флаги у Белого дома, отдавая дань памяти погибшему. Чарли Кирк в 2018 году был включен в список Forbes "30 до 30 лет" в области права и политики, выступал против помощи Украине и называл Зеленского препятствием к миру. Его обвиняли в пророссийской пропаганде и критике киевского режима.