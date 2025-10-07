3.68 BYN
В Тбилиси арестовали оппозиционеров за попытку штурма дворца президента Грузии
Суд в Тбилиси арестовал пять оппозиционеров за призыв к штурму дворца президента Грузии Михаила Кавелашвили. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телекомпанию "Имеди".
4 октября митингующие ворвались во двор резиденции президента Грузии Михаила Кавелашвили, пробив железные заграждения. Спецназ применил против них перцовый спрей. Позднее у здания были мобилизованы дополнительные бригады спецназа, против протестующих применили водомет. Ранее прокуратура Грузии официально предъявила обвинение пяти оппозиционерам Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе по фактам организации и руководства групповым насилием, попытки захвата объекта стратегического и особого значения, насильственного изменения конституционного строя Грузии и призывов к свержению государственной власти в день местных выборов 4 октября.
"Суд в Тбилиси арестовал всех пятерых оппозиционеров по обвинению в штурме президентского дворца и попытке свержения власти", - сообщает телеканал.