В Тбилиси предотвратили попытку вооруженной диверсии

Сообщается, что все необходимое для атаки было спрятано в лесу, недалеко от столицы. Оружие закупалось по указанию грузинского представителя у одного из украинских вооруженных формирований. Также был найден подробный план действий. Причастные к доставке боевого арсенала нейтрализованы, проводятся мероприятия по установлению и задержанию возможных подельников. Попытка диверсии произошла на фоне прошедших муниципальных выборов, где победу одержала правящая партия "Грузинская мечта". Электоральная кампания сопровождалась массовыми протестами, которые быстро переросли в столкновения. Президент страны заявил, что беспорядки были организованы Западом.