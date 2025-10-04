В Тбилиси задерживают участников протеста у дворца президента. Спецназ использовал водомет и потушил горящие баррикады.

Грузия слышит из Евросоюза заявления в поддержку попытки свержения власти, констатировал премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Премьер возложил ответственность за организованные беспорядки на посла ЕС в Тбилиси, обвинив его в поддержке попытки свержения конституционного строя.