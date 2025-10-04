Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Тбилиси задерживают участников протеста у дворца президента

В Тбилиси задерживают участников протеста у дворца президента. Спецназ использовал водомет и потушил горящие баррикады.

Итоги выборов - победа правящей партии "Грузинская мечта" - это ответ на агрессивную политику евробюрократов, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Грузия слышит из Евросоюза заявления в поддержку попытки свержения власти, констатировал премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Премьер возложил ответственность за организованные беспорядки на посла ЕС в Тбилиси, обвинив его в поддержке попытки свержения конституционного строя.

Разделы:

В мире

Теги:

Грузия