В Турции 11 подсудимых по делу о пожаре на курорте Карталкая приговорены к пожизненному заключению
Автор:Редакция news.by
Суд в Турции приговорил 11 из 32 подсудимых по делу о пожаре на горнолыжном курорте Карталкая к пожизненным тюремным срокам. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на турецкий телеканал NTV.
Среди приговоренных владелец отеля, в котором произошла трагедия. Кроме того, в отношении еще 19 обвиняемых прокуратура требует наказания в виде 22,5 года тюремного заключения.
21 января в отеле Grand Kartal случился пожар, унесший жизни 78 человек, в том числе несовершеннолетних посетителей. Свыше 130 отдыхающих получили травмы различной степени тяжести. В момент начала возгорания в здании отеля находились 238 постояльцев.
Причиной крупного пожара в Grand Kartal послужила халатность поваров.