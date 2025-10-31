В Турции 11 подсудимых по делу о пожаре на курорте Карталкая приговорены к пожизненному заключению

Фото nsn.fm news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/faf9d1ee-8af8-4071-96d3-f6ea71c61005/conversions/01fc4984-7b75-4ce5-b931-2fe219b506bc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/faf9d1ee-8af8-4071-96d3-f6ea71c61005/conversions/01fc4984-7b75-4ce5-b931-2fe219b506bc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/faf9d1ee-8af8-4071-96d3-f6ea71c61005/conversions/01fc4984-7b75-4ce5-b931-2fe219b506bc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/faf9d1ee-8af8-4071-96d3-f6ea71c61005/conversions/01fc4984-7b75-4ce5-b931-2fe219b506bc-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото nsn.fm

Суд в Турции приговорил 11 из 32 подсудимых по делу о пожаре на горнолыжном курорте Карталкая к пожизненным тюремным срокам. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на турецкий телеканал NTV.

Среди приговоренных владелец отеля, в котором произошла трагедия. Кроме того, в отношении еще 19 обвиняемых прокуратура требует наказания в виде 22,5 года тюремного заключения.

21 января в отеле Grand Kartal случился пожар, унесший жизни 78 человек, в том числе несовершеннолетних посетителей. Свыше 130 отдыхающих получили травмы различной степени тяжести. В момент начала возгорания в здании отеля находились 238 постояльцев.