В Турции новый очаг возгорания - огонь подобрался к окрестностям Антальи

В Турции новый очаг возгорания. Лесной пожар вспыхнул ночью в окрестностях Антальи, где расположены популярные среди туристов гостиницы. Пожарные занимаются ликвидацией огня, однако им мешает сильный ветер.

Были эвакуированы жители 150 домов в окрестностях Аланьи. Лесные пожары разгорелись также и в других провинциях. В отелях Белека этой ночью также проходила эвакуация. В тушении пожаров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек. Причина возгораний выясняется.