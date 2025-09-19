3.64 BYN
В Турции новый очаг возгорания - огонь подобрался к окрестностям Антальи
Автор:Редакция news.by
В Турции новый очаг возгорания. Лесной пожар вспыхнул ночью в окрестностях Антальи, где расположены популярные среди туристов гостиницы. Пожарные занимаются ликвидацией огня, однако им мешает сильный ветер.
Были эвакуированы жители 150 домов в окрестностях Аланьи. Лесные пожары разгорелись также и в других провинциях. В отелях Белека этой ночью также проходила эвакуация. В тушении пожаров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек. Причина возгораний выясняется.