В Турции рассчитывают достичь однозначной инфляции к 2027 году

Власти Турции рассчитывают достичь однозначной инфляции к 2027 году. Об этом заявил вице-президент республики.

Процесс дезинфляции начался. Годовая инфляция в турецкой республике стабильно снижается каждый месяц с 2024 года - тогда в мае был локальный пик практически в 75,5 %.