В Турции рассчитывают достичь однозначной инфляции к 2027 году
Автор:Редакция news.by
Власти Турции рассчитывают достичь однозначной инфляции к 2027 году. Об этом заявил вице-президент республики.
Процесс дезинфляции начался. Годовая инфляция в турецкой республике стабильно снижается каждый месяц с 2024 года - тогда в мае был локальный пик практически в 75,5 %.
По данным Института статистики, годовая инфляция в Турции в июле 2025 года снизилась до 33,5 %. А по итогам целого года показатель опустится ниже 30 %.