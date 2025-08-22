В Тяньцзин в Китае съедутся лидеры более 20 стран на саммит ШОС

Более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Об этом заявили в МИД КНР.

На саммит, который пройдет с 31 августа по 1 сентября, приглашены главы России, Беларуси, Ирана, Индии, Турции, Казахстана, Кыргызстана и других стран, а также 10 международных организаций.

На повестке успешный опыт Шанхайской организации сотрудничества, перспективы развития организации и ее продвижение к цели создания еще более сплоченного сообщества единой судьбы.