В Тяньцзин в Китае съедутся лидеры более 20 стран на саммит ШОС
Автор:Редакция news.by
Более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций примут участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Об этом заявили в МИД КНР.
На саммит, который пройдет с 31 августа по 1 сентября, приглашены главы России, Беларуси, Ирана, Индии, Турции, Казахстана, Кыргызстана и других стран, а также 10 международных организаций.
На повестке успешный опыт Шанхайской организации сотрудничества, перспективы развития организации и ее продвижение к цели создания еще более сплоченного сообщества единой судьбы.
Международная организация основана в 2001 году. Беларусь официально присоединилась к ШОС в июле 2024 года на саммите в Астане.