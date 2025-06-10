Депутат парламента Украины Нина Южанина в своем Telegram-канале сообщила, что в стране за чертой бедности живут 36,2 % пенсионеров, информирует РИА Новости.

"В Украине 36,2 % пенсионеров живут за чертой бедности. Три доллара США в день - новая международная черта бедности в июне 2025 года. Ее рассчитывает Всемирный банк в рамках программы международных сравнений; 3860 гривен (93 доллара) в месяц - международная черта бедности в Украине. По данным Пенсионного фонда и состоянию на 1 апреля 2025 года, более 3,73 млн пенсионеров в Украине получают пенсию до 4 тыс. гривен (96 долларов). "Старшему поколению - достойное пенсионное обеспечение" - цитата 2019 года из предвыборной программы действующего президента. Вряд ли старшее поколение через 6 лет это чувствует", - написала Южанина.

Министр соцполитики Украины Оксана Жолнович ранее сообщала, что в 2025 году прожиточный минимум в стране, к которому привязаны минимальные пенсии и минимальная зарплата, остается на уровне 2024 года - 3 028 гривен (72 доллара). Жолнович также сообщила, что порядка 1,9 млн человек в Украине, получающих минимальную зарплату, окажутся за чертой бедности.

Украинский национальный аналитический ресурс "Опендатабот", занимающийся агрегацией официальных данных, 16 апреля сообщал, что каждый третий пенсионер в Украине получает пенсию в размере 3340 гривен (около 80 долларов), что почти вдвое меньше средней пенсии по стране.