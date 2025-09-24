В Украине готовят закон против журналистов

Киев продолжает закручивать гайки в отношении своего же народа. В Раде готовят закон, который может значительно ограничить работу журналистов.

Документ усиливает ответственность за "распространение недостоверной информации", регламентирует порядок ее опровержения.

Также предлагается автоматически признавать информацию недостоверной, если она не подтверждена обвинительным приговором суда. Это значит, что журналисты не смогут публиковать материалы о коррупционных или уголовных схемах до завершения судебных процессов, которые часто длятся годами.