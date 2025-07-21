Вместе с тем по всей "незалежнай" прошли обыски в структурах Национального антикоррупционного бюро. Власти заявляют, что вызвано это фактом работы в структурах НАБУ некоего законспирированного российского агента. Масштаб обысков таков, что он фактически парализовал деятельность бюро.

Отметим, НАБУ было создано по требованию Евросоюза и США, а потому эта структура независима от властей Украины и последнее время ведет охоту на близких Зеленскому бизнесменов и чиновников. Борьба с коррупцией давала Брюсселю и Вашингтону еще один инструмент контроля над внутренней политикой Украины. Но вот офис Зеленского и нанес ответный удар.