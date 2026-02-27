В Украине пытались мобилизовать депутата, угрожая расправой

военный Украины. Фото ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24390f91-fe40-46a1-b97b-050ef847fae9/conversions/412b3ab0-82a6-4d80-b0b1-b3cd317626d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24390f91-fe40-46a1-b97b-050ef847fae9/conversions/412b3ab0-82a6-4d80-b0b1-b3cd317626d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24390f91-fe40-46a1-b97b-050ef847fae9/conversions/412b3ab0-82a6-4d80-b0b1-b3cd317626d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/24390f91-fe40-46a1-b97b-050ef847fae9/conversions/412b3ab0-82a6-4d80-b0b1-b3cd317626d9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Роман Каптелов сообщил, что его под угрозой расправы попытались мобилизовать на улице в Днепропетровске на юго-востоке Украины.

"Ко мне подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах. На мое требование пригласить полицейского один из присутствующих представился сотрудником, однако другие лица в масках не представились и не предоставили никаких документов. Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физической расправой", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, такие случаи происходят в стране ежедневно. "Публично обращаюсь как народный депутат Украины с требованием безотлагательно разобраться в этой ситуации. Сил терпеть больше нет. Каждый день происходит одно и то же: люди в балаклавах, без документов и без представления, с оружием - запугивают и унижают граждан", - подчеркнул Каптелов.