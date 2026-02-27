3.75 BYN
В Украине пытались мобилизовать депутата, угрожая расправой
Депутат Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Роман Каптелов сообщил, что его под угрозой расправы попытались мобилизовать на улице в Днепропетровске на юго-востоке Украины.
"Ко мне подъехал автобус, из которого выбежали люди в балаклавах. На мое требование пригласить полицейского один из присутствующих представился сотрудником, однако другие лица в масках не представились и не предоставили никаких документов. Один из них держал руку за спиной на рукоятке пистолета и угрожал его применением, а также физической расправой", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, такие случаи происходят в стране ежедневно. "Публично обращаюсь как народный депутат Украины с требованием безотлагательно разобраться в этой ситуации. Сил терпеть больше нет. Каждый день происходит одно и то же: люди в балаклавах, без документов и без представления, с оружием - запугивают и унижают граждан", - подчеркнул Каптелов.
26 февраля депутат от "Слуги народа" Георгий Мазурашу сообщил, что сотрудники военкомата принудительно мобилизовали и отправили в штурмовики чемпиона мира 2023 года по шашкам Юрия Аникеева.