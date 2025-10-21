В Варшаве уже несколько месяцев мужчина нападает на женщин

В Польше процветает вандализм и преступность: так, несколько месяцев в Варшаве бесчинствует мужчина, нападающий на женщин. О тревоге местных жителей пишут польские СМИ.

Преступника регулярно замечают в районе Грохув: он подбегает к жертвам, наносит им несколько ударов кулаками и скрывается. На него писали не одно заявление в полицию, однако задержан преступник был охранниками районного рынка. Они передали злоумышленника полиции, которая направила его на медицинское освидетельствование, а спустя несколько часов он был выпущен на свободу. В полиции ситуацию комментировать отказались.

Таким образом, Варшава не спешит защищать своих граждан, зато была гостеприимна к украинцам. И теперь в Польше началась эпидемия поджогов автомобилей - так граждане страны выражают отношение к украинским беженцам. Правоохранители задержали мужчину, который за полтора месяца поджег три машины, принадлежащие гражданам Украины. Только в городе Гдыня за сентябрь-октябрь от рук местного населения сгорело восемь авто беженцев. Последние два инцидента произошли накануне вечером.