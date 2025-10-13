В Варшаве заявили, что Польша находится в состоянии кибервойны с Россией

Варшава находится в состоянии кибервойны с Москвой. Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности Польши в интервью Financial Times. По его словам, Россия якобы использует криптовалюту для финансирования гибридных атак, диверсий и дестабилизации в странах ЕС. Подобные обвинения звучат не впервые.



Ранее в Брюсселе и штаб-квартире НАТО также говорили о "гибридных операциях" Москвы. Но, как всегда, без конкретных доказательств.