3.78 BYN
2.97 BYN
3.42 BYN
В Вашингтон прибыл "самолет Судного дня"
Утром 19 июня Тегеран запустил по Израилю около 30 ракет. Зафиксировано минимум 4 места падения. Ракета попала в больницу в Беэр-Шеве, третью по величине в стране. Основной целью удара была военная инфраструктура, расположенная рядом со зданием. Сообщается, что под завалами больницы находятся люди.
Тревожные сирены слышны и в Тель-Авиве. В результате нескольких прилетов разрушен центр города. Сообщается о 30 пострадавших. В городе Холон рухнул жилой дом, под завалами также могут быть люди.
Тем временем СМИ со ссылкой на американских чиновников пишут, что США готовятся нанести удар по Ирану в ближайшие дни. Трамп утвердил план атаки, но пока не отдал приказ о его реализации. По данным ABC, рассматриваются потенциальные удары по иранскому подземному заводу в Фордо. В связи с этим кабмин Великобритании переведен в повышенную готовность.
20 июня эскалацию между Ираном и Израилем обсудит Совет Безопасности ООН. Пройдет заседание и по ситуации в Украине.
Тем временем в Штатах, видимо, опасаются того, что ирано-израильский конфликт может пойти по наихудшему сценарию, который предполагает использование одной из сторон ядерного оружия. В Вашингтон переброшен президентский "самолет Судного дня". Он способен неделями держаться в небе и предназначен для президента и военного командования.