В Вашингтон прибыл "самолет Судного дня"

Утром 19 июня Тегеран запустил по Израилю около 30 ракет. Зафиксировано минимум 4 места падения. Ракета попала в больницу в Беэр-Шеве, третью по величине в стране. Основной целью удара была военная инфраструктура, расположенная рядом со зданием. Сообщается, что под завалами больницы находятся люди.

Тревожные сирены слышны и в Тель-Авиве. В результате нескольких прилетов разрушен центр города. Сообщается о 30 пострадавших. В городе Холон рухнул жилой дом, под завалами также могут быть люди.

Тем временем СМИ со ссылкой на американских чиновников пишут, что США готовятся нанести удар по Ирану в ближайшие дни. Трамп утвердил план атаки, но пока не отдал приказ о его реализации. По данным ABC, рассматриваются потенциальные удары по иранскому подземному заводу в Фордо. В связи с этим кабмин Великобритании переведен в повышенную готовность.

20 июня эскалацию между Ираном и Израилем обсудит Совет Безопасности ООН. Пройдет заседание и по ситуации в Украине.