В Великобритании мужские тюрьмы заполнены почти на 99 %, места закончатся в ноябре 2025-го

В британских мужских тюрьмах наблюдается рекордная перегруженность. Они заполнены почти на 99 %, и власти ожидают, что места в них закончатся в ноябре 2025-го. О тревожном состоянии учреждений, где отбывают уголовное наказание, сообщили в Минюсте Соединенного Королевства.

Число заключенных в Британии ежегодно увеличивается на 3 тысячи и сейчас составляет более 88 тысяч, а к 2029-му превысит 100 тысяч человек.