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В Великобритании мужские тюрьмы заполнены почти на 99 %, места закончатся в ноябре 2025-го
В британских мужских тюрьмах наблюдается рекордная перегруженность. Они заполнены почти на 99 %, и власти ожидают, что места в них закончатся в ноябре 2025-го. О тревожном состоянии учреждений, где отбывают уголовное наказание, сообщили в Минюсте Соединенного Королевства.
Число заключенных в Британии ежегодно увеличивается на 3 тысячи и сейчас составляет более 88 тысяч, а к 2029-му превысит 100 тысяч человек.
Ситуация усугубилась после прошедших летом 2024 года антииммигрантских беспорядков, когда заполненность тюрем достигла рекордных с 2011 года значений. В связи с этим в Британии решили пойти на сокращение сроков наказания. В течение 2024 года правительство дважды принимало решение о досрочном освобождении части заключенных.