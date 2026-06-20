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В Великобритании произошло столкновение двух пассажирских поездов
Автор:Редакция news.by
Крупная железнодорожная авария произошла неподалеку от британского Бедфорда. Один человек погиб и 89 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов.
Как сообщается, один состав врезался в заднюю часть другого, ранее остановившегося на путях.
Нынешний инцидент стал самой серьезной железнодорожной аварией в Великобритании за последние годы. Следствие выясняет причины трагического происшествия.