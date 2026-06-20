В Великобритании произошло столкновение двух пассажирских поездов

Крупная железнодорожная авария произошла неподалеку от британского Бедфорда. Один человек погиб и 89 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов.

Как сообщается, один состав врезался в заднюю часть другого, ранее остановившегося на путях.