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В Великобритании произошло столкновение двух пассажирских поездов

Крупная железнодорожная авария произошла неподалеку от британского Бедфорда. Один человек погиб и 89 получили ранения в результате столкновения двух пассажирских поездов.

Как сообщается, один состав врезался в заднюю часть другого, ранее остановившегося на путях.

Нынешний инцидент стал самой серьезной железнодорожной аварией в Великобритании за последние годы. Следствие выясняет причины трагического происшествия.

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аварияжелезная дорогапроисшествиеВеликобритания