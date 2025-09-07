В Венгрии рассказали о будущем ЕС и Украины

Порцию мрачных для Евросоюза прогнозов озвучил премьер-министр Венгрии. Виктор Орбан считает, что ЕС движется к распаду, и если Европа не проведет радикальные изменения, то следующий семилетний бюджет станет для сообщества последним.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"У нас нет никаких денег. Я только что привел вам цифры, как снизилась эффективность союза. У нас даже недостаточно денег, чтобы восстановить собственную конкурентоспособность, но при этом мы хотим отдать деньги, которые у нас есть, Украине. Таким образом мы просто уничтожим Европейский cоюз".

Прошелся политик и по украинскому конфликту. Орбан уверен, что европейским лидерам стоит отправиться в Москву и заключить соглашение, где будет прописано, что Киев не станет членом ЕС и НАТО. Также Евросоюз должен вести переговоры о гарантиях безопасности для Украины именно с Россией, а не с США.