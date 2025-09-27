В Вильнюсе задержали вылеты и посадки 7 авиарейсов из-за неизвестных дронов

В Вильнюсе из-за неизвестных дронов задержали вылеты и посадки семи авиарейсов. Власти никаких подробностей не сообщают и даже не выступают с привычными обвинениями в причастности к инциденту России.

Только за последние сутки объявлялась тревога из-за БПЛА над авиабазами Дании, Германии и Швеции. Ни в одном из этих случаев не нашли ни виновных, ни сами беспилотники, ставшие причиной переполоха.