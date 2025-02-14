В Волгоградской области мужчина облил сотрудницу банка зеленкой

"14 февраля в полицию поступило сообщение из отделения банка Котово Волгоградской области о том, что неизвестный мужчина облил раствором зелёнки сотрудницу финансового учреждения, после чего скрылся", - говорится в сообщении.

Полиции удалось установить личность мужчины, он был доставлен в отдел. Им оказался 63-летний местный житель. Сотрудникам полиции он рассказал, что накануне ему позвонили неизвестные люди и убедили перевести 90 тысяч рублей на указанный счёт, затем ему дали задание облить зеленкой сотрудника банка.