В возрасте 80 лет скончалась народная артистка России Наталья Тенякова

Народная артистка России и вдова народного артиста РСФСР Сергея Юрского Наталья Тенякова ушла из жизни в возрасте 80 лет. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале МХТ имени Чехова, пишет ТАСС.

"Великое горе: 18 июня ночью ушла из жизни народная артистка России Наталья Максимовна Тенякова. Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой - природным явлением (научить играть "как Тенякова" и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир", - говорится в сообщении.

В театре выразили соболезнования дочери Теняковой Дарье Юрской, а также родным и близким актрисы. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

О Теняковой

Тенякова - российская актриса театра и кино, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, лауреат премии "Золотая маска" и премии Станиславского. После окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кино была принята в труппу Ленинградского театра имени Ленинского комсомола. В 1967 году стала актрисой Ленинградского Большого драматического театра. С 1979 года работала в Театре имени Моссовета, где также стала одной из ведущих актрис. В 1988 году по приглашению Олега Ефремова перешла в МХТ имени Чехова.

Среди наиболее известных киноработ Теняковой - баба Шура в комедии "Любовь и голуби" по пьесе Владимира Гуркина (1984, Владимир Меньшов) и Евдокия Стольникова в детективном телесериале "Следствие ведут знатоки" (1985, серия "Пожар", Юрий Кротенко), Мария Кирилловна Обрезкова в драме "Француз" (2019, Андрей Смирнов). В общей сложности Тенякова снялась в более чем 10 кинокартинах и сериалах (не считая фильмов-спектаклей).