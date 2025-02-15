В Японии из-за сильных снегопадов погибли 13 человек

Жители Японии страдают от морозов и сильных снегопадов. Из-за этого уже погибли 13 человек, еще свыше 170 пострадали. Причинами называются несчастные случаи, переохлаждение или ДТП.

Снегопады продолжаются во многих частях страны уже более недели, из-за чего большинство дорог парализовано. В префектуре Фукусима лавина перекрыла участок дороги протяженностью свыше 5 км. Туристы, остановившиеся в отелях на этой части трассы, оказались в снежной ловушке. Из-за постоянного снега спасательные операции усложняются.