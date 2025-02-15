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В Японии из-за сильных снегопадов погибли 13 человек
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снег_инвато2025-02-15T10:26:06.000000Z00
Жители Японии страдают от морозов и сильных снегопадов. Из-за этого уже погибли 13 человек, еще свыше 170 пострадали. Причинами называются несчастные случаи, переохлаждение или ДТП.
Снегопады продолжаются во многих частях страны уже более недели, из-за чего большинство дорог парализовано. В префектуре Фукусима лавина перекрыла участок дороги протяженностью свыше 5 км. Туристы, остановившиеся в отелях на этой части трассы, оказались в снежной ловушке. Из-за постоянного снега спасательные операции усложняются.
Местных жителей предупреждают, что дальнейшее ухудшение погодных условий может привести к возникновению транспортных заторов и повреждению конструкций зданий.