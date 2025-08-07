3.69 BYN
В Японии упал истребитель F2, принадлежащий Силам самообороны
Автор:Редакция news.by
Истребитель F2 Сил самообороны Японии упал над акваторией Тихого океана, который находится около граничащей с Токио префектуры Ибараки. Об этом проинформировало японское общественное телевидение (NHK), пишет ТАСС.
Отмечается, что экипаж истребителя был спасен. Более подробной информации на данный момент не приводится.