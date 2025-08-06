В Японии вспоминают жертв ядерной бомбардировки Хиросимы

Призыв к миру прозвучал в Японии, где вспоминают жертв атомной бомбардировки Хиросимы, которая произошла 80 лет назад.

Минута молчания была объявлена по всей стране в 8:15 по местному времени (2:15 ночи по Минску) - в момент взрыва бомбы 6 августа 1945 года. Отсчет по традиции велся ударами колокола в Мемориальном парке мира в центре Хиросимы.

Церемония в годовщину страшной катастрофы стала знаком к примирению - мэр Нагасаки обратился к мировым лидерам с просьбой прекратить наращивание вооружений. Премьер Японии призвал ядерные и безъядерные страны к диалогу. Затем официальные лица возложили цветы к кенотафу. В небо были выпущены десятки белых голубей, символизирующих мир.

80 лет атакам на Хиросиму и Нагасаки. В поисках правды На исходе Второй мировой войны США подвергли ядерной бомбардировке Хиросиму, а спустя три дня последовала бомбардировка Нагасаки 4 часа назад

Американский президент Трамп предпочел не посещать памятные мероприятия, несмотря на приглашение. Как и во время своего предыдущего президентского срока. До сих пор США не признали своей моральной ответственности за атомные бомбардировки, оправдывая свои действия "военной необходимостью".