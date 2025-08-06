Страшная годовщина: 80 лет назад, 6 августа 1945 года, историю земной цивилизации окрасил смертоносным багровым пламенем рукотворный атомный взрыв.

На исходе Второй мировой войны США подвергли ядерной бомбардировке Хиросиму - один из городов Японии, своего противника в той смертельной схватке. Спустя три дня последовала бомбардировка Нагасаки.

Атомные удары американцев по японским городам стали единственным в истории примером боевого применения ядерного оружия. По самым осторожным подсчетам, общее число жертв самих атак и их ядовитых последствий превысило 450 тысяч человек.

Годовщина трагедии

Это было ровно 80 лет назад. В 8 часов 15 минут 6 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 Enola Gay, названный в честь матери командира экипажа, полковника Тиббетса, сбросил на Хиросиму атомную урановую бомбу Little Boy. "Малыш" эквивалентен по мощности до 18 килотоннам тротила.

Фуми Такешита, выжившая после ядерной атаки:

"Я видела очень яркий свет из окна. Белый или желтый. Такой сильный, что я зажмурилась. На следующий день на улице я видела груды тел, здания сравнялись с землей. Бабушка спрашивала: "Фуми-чан, помнишь вспышку, которую ты видела, из-за нее ничего не осталось?".

9 августа плутониевая бомба Fat Man ("Толстяк"), эквивалентная 21 килотонне тротила, была сброшена на город Нагасаки. В результате тех двух взрывов мгновенно погибли 80 тысяч человек, и только к концу 45-го уже 166 тысяч умерших в Хиросиме и до 80 тысяч - в Нагасаки.

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Кунихико Иида, выживший после ядерной атаки:

"Я всегда хотел рассказать об этом. Но не мог говорить. Когда я пытался, пропадал голос. Переполняли слезы. Поэтому я написал свою историю. И прошу других читать ее вслух".

Таких, как они, в Японии называют "хибакуша" - в буквальном переводе - "люди, подвергшиеся воздействию взрыва".

Кацуми Такахаси, гид-волонтер Мемориального парка мира в г. Хиросиме:

"Средний возраст выживших после удара атомной бомбы сейчас составляет около 86 лет, поэтому их все меньше. Важно говорить об ужасах того дня. Но для сохранения памяти нужно нечто большее".

Нечто большее жизненно необходимо. Сегодня в Америке смеют заявлять о том, что ядерные атаки на Хиросиму и Нагасаки были верным решением. Мол, они спасли миллионы жизней. Вывихнутая логика обозревателей газеты New York Post в следующем: применение смертоносного оружия ускорило капитуляцию Японии во второй мировой и якобы предотвратило более масштабные потери среди американских военных и японских гражданских. Получается, японцы должны быть благодарны США, за то, что те ограничились ядерными атаками?

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Иван Коновалов, военный эксперт, журналист (Россия):

"Это было против Советского Союза. Показать, насколько страшное оружие теперь в руках американцев, которые в тот момент еще были союзниками, но все уже понимали, что все катится от ситуации железного занавеса и серьезнейшего противостояния бывших союзников. Это, конечно, трагическая дата. И вдвойне трагично то, что сейчас на Западе, причем откровенные заявления звучат о возможности, они говорят, ограниченного применения ядерного оружия".

Сегодня "Малыша" и "Толстяка" американцы называют "миротворцами", которые послужили "благой цели", остановив разрушительное советское вторжение.

В прошлом году, во время 79-й годовщины трагедии, на траурной церемонии в Хиросиме обсуждали "ядерную угрозу" России, даже не упомянув при этом роль США в событиях 45-го.

А глава Еврокомиссии фон дер Ляйен как-то пугала жителей Хиросимы тем, что это Россия снова угрожает им ядерным оружием.

В общественное самосознание нынешней Японии вдалбливают то, что в жизни их страны ведущую внешнюю роль играют Соединенные Штаты, они - чуть ли гарант безопасности, и экономической, и военной. Политика - дело жестокое. Но история и память должны быть сильнее.

Кадзуо Шии, председатель ЦК компартии Японии:

"После войны японское правительство, поглощенное США, отказалось говорить, что это было нарушением международного права. Я твердо считаю, что мы обязаны заставить США должным образом признать, что атаки на Хиросиму и Нагасаки были зверствами, грубым нарушением международного права".

6 и 9 августа - Дни памяти трагедии Хиросимы и Нагасаки Дни памяти трагедии Хиросимы и Нагасаки - это скорбные даты, напоминающие о разрушительных последствиях применения ядерного оружия 5 часов назад

Фуми Такешита, выжившая после ядерной атаки:

"У меня рак легких, и мне сказали, что я больше не увижу цветения сакуры. Но в этом году мне удалось. У нас - хибакуши - осталось совсем мало времени. Такие расплавленные вещи - мощный сигнал о нашей трагедии на века".

Фуми Такешита, выжившая после ядерной атаки news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49d7a795-b7e8-42df-9968-be759cf221c6/conversions/bd0653b9-9bb0-46da-9780-483fae9d1427-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49d7a795-b7e8-42df-9968-be759cf221c6/conversions/bd0653b9-9bb0-46da-9780-483fae9d1427-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49d7a795-b7e8-42df-9968-be759cf221c6/conversions/bd0653b9-9bb0-46da-9780-483fae9d1427-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49d7a795-b7e8-42df-9968-be759cf221c6/conversions/bd0653b9-9bb0-46da-9780-483fae9d1427-xl-___webp_1920.webp 1920w Фуми Такешита, выжившая после ядерной атаки

Кунихико Иида, выживший после ядерной атаки: