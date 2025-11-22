3.68 BYN
В ЮАР в ходе саммита G20 обсудят план Трампа
В южноафриканском Йоханнесбурге стартовал лидерский саммит G20. Помимо основной повестки, главное обсуждение состоится в кулуарах.
Главы стран Европы проведут срочное совещание для обсуждения мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине.
Первым, кто напрямую поговорил с президентом США о его инициативе, стал канцлер ФРГ Фридрих Мерц, после чего срочно связался с коллегами по ЕС.
Также состоялась встреча делегации США с европейскими чиновниками, которым сообщили, что план "почти не подлежит обсуждению". В ЕС эту встречу назвали "тошнотворной" - такие подробности приводит газета Financial Times. Вашингтон настаивает, чтобы Зеленский подписал соглашение до 27 ноября, иначе грозит прекратить поставки оружия и обмен разведданными.
В Кремле уже ознакомились с планом Трампа. Как заявил президент России Владимир Путин, предложенный документ может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования.
По информации The Guardian, на следующей неделе делегация американских генералов может нанести визит в Москву для дальнейших обсуждений.