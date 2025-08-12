В Южной Корее задержали бывшую первую леди Ким Кон Хи по обвинению во взяточничестве

Супруга экс-президента страны Юн Сок Еля, бывшая первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи, задержана по обвинению в причастности к махинациям с ценными бумагами, а также во вмешательство в выборы и получении взяток, пишет РИА Новости со ссылкой агентство Ренхап.

11 августа агентство Ренхап передавало, что суд в Южной Корее выдал ордер на арест Ким Кон Хи.

"Бывшая первая леди Ким Кон Хи задержана по обвинениям в причастности к махинациям с акциями, вмешательстве в выборы и взяточничестве", - говорится в сообщении.

В декабре 2024 года Юн Сок Ель, занимавший на тот момент пост президента Южной Кореи, предпринял попытку введения чрезвычайного положения, после чего ему был объявлен импичмент. Конституционный суд утвердил импичмент 4 апреля.

Суд Сеула 10 июля выдал ордер на арест Юн Сок Еля в связи с той же попыткой ввести военное положение, взяв его под стражу во второй раз.