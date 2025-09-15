Постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов сообщил, что Польша не готова к совместным консультациям по поводу инцидента с дронами, которые вторглись в воздушное пространство этой страны.

Москва предлагала Варшаве сообща заняться выяснением обстоятельств данного дела, но поляки не проявили к этому предложению ни малейшего интереса.

Российская сторона отмечает, что вся эта история больше напоминает провокацию: дроны прибыли со стороны Украины, и Москва полагает обвинения в свой адрес беспочвенными.

Польша явно не заинтересована в установлении истины, ведь виновниками дроновой атаки могут оказаться не те, кого ими назначили. А в этом случае окажется беспричинной переброска натовских войск в Польшу и польских войск к белорусской границе.