3.67 BYN
2.96 BYN
3.43 BYN
Вашингтон настаивает на принятии мирного плана Трампа
СМИ продолжают раскрывать детали мирного плана США по Украине. Bloomberg пишет, документ грозит Зеленскому унижением.
По данным издания, украинский политик изо всех сил пытается противостоять соглашению, которое продвигает Вашингтон. Американская сторона уже дала понять Киеву, что рассчитывает на принятие предложений. Белый дом подтвердил, над планом работают госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Они ведут переговоры одновременно с Москвой и Киевом.
Каролин Левитт, пресс-секретарь Белого дома:
"Мы работали с обеими сторонами, и эти переговоры продолжаются. Как всегда, я не буду публично обсуждать детали этого плана, так как работа еще идет, но президент Трамп поддерживает этот план. Это хороший план и для России и для Украины. Мы считаем, что он должен быть приемлем для обеих сторон. Мы очень усердно работаем над его реализацией".
Состоялось и экстренное заседание глав МИД Евросоюза, страны выступают против мирного плана Дональда Трампа. Причина - 28 пунктов американской стратегии якобы не соответствуют интересам Киева и Европы.