Вашингтон настаивает на принятии мирного плана Трампа

По данным издания, украинский политик изо всех сил пытается противостоять соглашению, которое продвигает Вашингтон. Американская сторона уже дала понять Киеву, что рассчитывает на принятие предложений. Белый дом подтвердил, над планом работают госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф. Они ведут переговоры одновременно с Москвой и Киевом.

"Мы работали с обеими сторонами, и эти переговоры продолжаются. Как всегда, я не буду публично обсуждать детали этого плана, так как работа еще идет, но президент Трамп поддерживает этот план. Это хороший план и для России и для Украины. Мы считаем, что он должен быть приемлем для обеих сторон. Мы очень усердно работаем над его реализацией".