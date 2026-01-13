Вашингтон призвал граждан США покинуть Иран из-за риска усиления беспорядков

Власти США призывают американских граждан немедленно покинуть Иран в связи с риском усиления беспорядков.

Американцам предлагают разработать план отъезда, который не будет зависеть от помощи правительства США, или же найти безопасное место и запасись всем необходимым.

Одновременно сообщается об усилении активности истребителей на американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, расположенной в 300 км от границы с Ираном.

В Вашингтоне тем временем рассматривают варианты действий в отношении Ирана. В Белом доме заявили: Трамп изучает в том числе военный сценарий, хотя предпочтение отдает дипломатии. Как сообщают СМИ, спектр воздействия на Тегеран может включать кибероперации и психологические кампании. При этом центральными элементами потенциального военного ответа остаются ВВС и ракеты дальнего радиуса действия.

Однако пока Трамп прибегнул к излюбленному средству - объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении всех стран, сотрудничающих с Ираном. Американский лидер подчеркнул, что решение вступает в силу немедленно и пересмотру не подлежит.