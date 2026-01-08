Вашингтон выходит более чем из 60 международных организаций

США официально прекращают членство сразу в 66 международных организациях, из которых 31 действует под эгидой ООН. Лидер Белого дома Дональд Трамп подписал меморандум, объяснив решение тем, что эти структуры больше не служат интересам страны.

Вашингтон заявил, что проверка показала их растратность, неэффективность и продвижение идеологических программ, противоречащих американскому суверенитету. В администрации подчеркнули, что многие организации навязывают радикальную климатическую политику и идеи глобального управления.

Ранее США уже вышли из Парижского соглашения по климату, Всемирной организации здравоохранения и Совета ООН по правам человека. Также прекращено финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам.