"Величайшие всех времен": Трамп и Роналду сыграли в ИИ-футбол
Автор:Редакция news.by
Дональд Трамп опубликовал в своих соцсетях сгенерированное нейросетями видео, на котором он и футболист Рональду пинают мячик. В навыках футболиста жонглировать этим предметом сомнений нет, а вот американский президент вряд ли это делает так же виртуозно.
Так или иначе, все фото и видео этих двоих Белый дом сопроводил подписью - "Величайшие всех времен". Рональду прибыл в Вашингтон в составе делегации принца Саудовской Аравии - в этой стране футболист теперь играет.
Принц, как сообщается, привез Трампу контрактов на триллион долларов: зато Роналду, похоже, сделал американского президента счастливым на всю оставшуюся жизнь.