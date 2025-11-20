"Величайшие всех времен": Трамп и Роналду сыграли в ИИ-футбол

Дональд Трамп опубликовал в своих соцсетях сгенерированное нейросетями видео, на котором он и футболист Рональду пинают мячик. В навыках футболиста жонглировать этим предметом сомнений нет, а вот американский президент вряд ли это делает так же виртуозно.

Так или иначе, все фото и видео этих двоих Белый дом сопроводил подписью - "Величайшие всех времен". Рональду прибыл в Вашингтон в составе делегации принца Саудовской Аравии - в этой стране футболист теперь играет.