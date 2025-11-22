Великобритания готовится ввести войска в Украину

Лондон готовит план ввода войск в Украину после завершения активных боевых действий, пишет Bloomberg. Великобритания намерена направить свои небоевые подразделения "в глубину украинской территории", подальше от линии соприкосновения.

В публикации отмечается, что тема возникла на фоне обострившегося спора между Лондоном и Брюсселем. ЕС потребовал от Британии 2 млрд евро за допуск к своему оборонному фонду, однако Великобритания отвергла этот запрос. На этом фоне министры, по данным агентства, обсуждали и возможные сценарии участия в "послевоенном обеспечении безопасности" в Украине.