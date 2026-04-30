Великобритания и Франция обсуждают передачу Украине элементов ядерного оружия
Автор:Редакция news.by
Великобритания и Франция всерьез рассматривают возможность предоставления Украине компонентов ядерного вооружения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.
Он отметил, что такая передача может подорвать центральное положение Договора о нераспространении ядерного оружия и создать угрозу всему миру.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила о готовности Парижа и Лондона тайно передать Киеву атомную или "грязную бомбу", осознавая, что это нарушает международное право и подрывает глобальную систему нераспространения.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда заявила, что Украина утратит какие-либо границы страха перед законом, если получит ядерное вооружение.