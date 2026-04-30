Великобритания и Франция всерьез рассматривают возможность предоставления Украине компонентов ядерного вооружения. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Белоусов.

Он отметил, что такая передача может подорвать центральное положение Договора о нераспространении ядерного оружия и создать угрозу всему миру.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила о готовности Парижа и Лондона тайно передать Киеву атомную или "грязную бомбу", осознавая, что это нарушает международное право и подрывает глобальную систему нераспространения.