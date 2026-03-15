Венгерским специалистам так и не удалось оценить "повреждения" нефтепровода "Дружба", о которых все время заявляет Зеленский. Киев попросту проигнорировал все требования венгров. Так что делегация уже вернулась обратно в Будапешт. Об этом сообщил заместитель министра энергетики страны Габор Цепек.



Киев также отказал венгерским специалистам во встрече с Минэнерго Украины, на которой планировалось согласовать возобновление транзита российской нефти.



Как заявил ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто, "Укртранснафта" выступила с саморазоблачительным заявлением, которое подтвердило, что трубопровод блокируется исключительно по политическим причинам.