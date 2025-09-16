Венгрия и Китай подписали соглашение о ядерном сотрудничестве

Венгрия подписала соглашение с китайским агентством по атомной энергии, которое открывает большой потенциал для сотрудничества двух стран в ядерной сфере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу венгерского МИД Петера Сийярто.

"Министр сообщил о подписании соглашения с Китайским агентством по атомной энергии, которое означает серьезный потенциал для сотрудничества в области ядерной энергетики, безопасности и инноваций между Венгрией и Китаем, играющим все более важную роль и приобретающим все больший вес в этой сфере", - говорится в сообщении.