Венгрия подала в суд ЕС из-за использования доходов от замороженных активов РФ

Венгрия подала иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге против Совета ЕС и Европейского фонда мира. Об этом сообщает венгерское издание Portfolio.



Будапешт оспаривает решение о выплате Украине процентов с прибыли от замороженных в Европе российских активов, принятое без его участия. В частности, речь идет о решении Брюсселя от февраля 25-го года, согласно которому более 99 % чистой прибыли от управления заблокированными российскими активами будет направляться в Европейский фонд мира, обеспечивая непрерывное финансирование военной поддержки Украины.



Сегодня иск принят судом к производству.