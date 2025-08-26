Венгрия раскритиковала политику Брюсселя

"Евросоюз переживает упадок и теряет влияние", - с таким резким заявлением на финансовом форуме в Будапеште выступил глава МИД Венгрии.

Сийярто раскритиковал политику Брюсселя и заявил, что ЕС оказался на самом низком уровне за всю историю своего существования. По его словам, новое торговое соглашение Евросоюза и США - большой позор для каждого европейца.

Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:

"Евросоюз начинает полностью изолироваться политически. Вспомним соревнования в Брюсселе за последние восемь лет: кто может резче высказаться о Дональде Трампе. Ради громких заголовков в СМИ они отпускали неумные комментарии в адрес американского президента. После этого неудивительно, что каждый здравомыслящий европеец испытал чувство стыда, видя, как лидер США вытирает пол председателем Еврокомиссии по поводу торгового соглашения".