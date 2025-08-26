3.69 BYN
Венгрия раскритиковала политику Брюсселя
"Евросоюз переживает упадок и теряет влияние", - с таким резким заявлением на финансовом форуме в Будапеште выступил глава МИД Венгрии.
Сийярто раскритиковал политику Брюсселя и заявил, что ЕС оказался на самом низком уровне за всю историю своего существования. По его словам, новое торговое соглашение Евросоюза и США - большой позор для каждого европейца.
Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:
"Евросоюз начинает полностью изолироваться политически. Вспомним соревнования в Брюсселе за последние восемь лет: кто может резче высказаться о Дональде Трампе. Ради громких заголовков в СМИ они отпускали неумные комментарии в адрес американского президента. После этого неудивительно, что каждый здравомыслящий европеец испытал чувство стыда, видя, как лидер США вытирает пол председателем Еврокомиссии по поводу торгового соглашения".
Но хуже этого зрелища, как отметил политик, это то, что теперь Вашингтон полностью управляет европейской политикой, а Брюссель пытается выставить унижение за успех. Теперь страны ЕС вынуждены платить 15-процентные пошлины, чтобы поставить свои товары в США, а еще обязаны приобрести у Штатов энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов и инвестировать не менее 600 миллиардов в американскую экономику.