Венгрия решила создать в ЕС альянс со Словакией и Чехией против Украины

Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования альянса, скептически относящегося к Украине. Об этом заявил Politico советник премьера Венгрии Балаж Орбан.

Брюссель прилагает усилия к тому, чтобы страны ЕС взяли на себя многомиллиардный кредит на нужды Украины. Объединение внутри ЕС, по оценке газеты, может "значительно затруднить" принятие любых решений по финансовой и военной помощи Киеву. По этому поводу высказался глава МИД Венгрии.

Изображение
Петер Сийярто, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии

По словам Сийярто, пока в Венгрии будет национальное правительство, оно не позволит, чтобы деньги венгерского народа попали в Украину. Сейчас даже переговоры о вступлении Украины в ЕС представляют угрозу.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

УкраинаВенгрия