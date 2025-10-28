3.70 BYN
2.93 BYN
3.41 BYN
Венгрия решила создать в ЕС альянс со Словакией и Чехией против Украины
Автор:Редакция news.by
Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией для формирования альянса, скептически относящегося к Украине. Об этом заявил Politico советник премьера Венгрии Балаж Орбан.
Брюссель прилагает усилия к тому, чтобы страны ЕС взяли на себя многомиллиардный кредит на нужды Украины. Объединение внутри ЕС, по оценке газеты, может "значительно затруднить" принятие любых решений по финансовой и военной помощи Киеву. По этому поводу высказался глава МИД Венгрии.
По словам Сийярто, пока в Венгрии будет национальное правительство, оно не позволит, чтобы деньги венгерского народа попали в Украину. Сейчас даже переговоры о вступлении Украины в ЕС представляют угрозу.